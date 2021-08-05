نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “سابك” تعلن نتائجها المالية للربع الثاني وتحقق صافي ربح 7.6 مليار ريال
05/08/2021   4:01 م

“سابك” تعلن نتائجها المالية للربع الثاني وتحقق صافي ربح 7.6 مليار ريال

+ = -
599

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، اليوم (‏الخميس)، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2021م، محققة ‏صافي أرباح 7.64 مليار ريال، وهو أعلى بنسبة 57% ‏من صافي الربح للربع السابق‎.
‏ ‏
وأشارت الشركة إلى أن الإيرادات بلغت 42.42 مليار ريال، ‏محققة زيادة قدرها 13% مقارنة بالربع السابق، وبلغ الدخل من ‏العمليات للربع الثاني 10.06 مليار ريال، بزيادة 45% عن ‏الربع السابق. ‏

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة “سابك” الرئيس التنفيذي، ‏يوسف البنيان، أن “سابك” اهتمت بعوائد المساهمين، إذ أوصى ‏مجلس إدارة الشركة في يونيو 2021م، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ‏‏1.75 ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام الحالي، ‏بزيادة نسبتها 17% تقريبًا عن توزيعات الأرباح النقدية البالغة ‏‏1.50 ريال للسهم الواحد للنصف الثاني من 2020م‎. وفق “أخبار 24”.

وتزامن إعلان النتائج مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان (أرامكو) ‏استكمالها صفقة الاستحواذ على 70% من أسهم “سابك”، إذ ‏ركزت العديد من فرق العمل اهتمامها خلال هذا العام على ‏الاستفادة من أوجه التعاون والتكامل بين الشركتين لزيادة الكفاءة ‏وإضافة قيمة للزبائن‎.

“سابك” تعلن نتائجها المالية للربع الثاني وتحقق صافي ربح 7.6 مليار ريال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885167501.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.