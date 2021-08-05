“سابك” تعلن نتائجها المالية للربع الثاني وتحقق صافي ربح 7.6 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، اليوم (الخميس)، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2021م، محققة صافي أرباح 7.64 مليار ريال، وهو أعلى بنسبة 57% من صافي الربح للربع السابق.
وأشارت الشركة إلى أن الإيرادات بلغت 42.42 مليار ريال، محققة زيادة قدرها 13% مقارنة بالربع السابق، وبلغ الدخل من العمليات للربع الثاني 10.06 مليار ريال، بزيادة 45% عن الربع السابق.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة “سابك” الرئيس التنفيذي، يوسف البنيان، أن “سابك” اهتمت بعوائد المساهمين، إذ أوصى مجلس إدارة الشركة في يونيو 2021م، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.75 ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 17% تقريبًا عن توزيعات الأرباح النقدية البالغة 1.50 ريال للسهم الواحد للنصف الثاني من 2020م. وفق “أخبار 24”.
وتزامن إعلان النتائج مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان (أرامكو) استكمالها صفقة الاستحواذ على 70% من أسهم “سابك”، إذ ركزت العديد من فرق العمل اهتمامها خلال هذا العام على الاستفادة من أوجه التعاون والتكامل بين الشركتين لزيادة الكفاءة وإضافة قيمة للزبائن.