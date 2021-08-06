“النيابة”: مواجهة الشهود تكون بحالتين وللمحقق أن يخفي هوية الشاهد في هذه الحالة

أوضحت النيابة العامة أن مواجهة الشهود خلال التحقيقات تكون بإحدى حالتين، وهناك حالة يمكن فيها للمحقق أن يخفي هوية الشاهد.
وقالت النيابة إنه يجب على المحقق أن يستمع لكل شاهد على انفراد، وله كذلك أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم، وفق ما أكدته المادة الثامنة من نظام الإجراءات الجزائية.
وأضافت أن مواجهة الشهود تكون إما بمواجهة بعضهم البعض، وبالخصوم، أو بأن يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الآخر، وكلاهما ماثل أمام المحقق. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن للمحقق أن يخفي هوية الشاهد وألا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود، متى ما رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك.