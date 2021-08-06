"الصحة" تحذر: العدوى تنتقل بين الأطفال وقد يتعرضون للإصابة

حذّرت وزارة الصحة من إمكانية انتقال العدوى بين الأطفال واحتمالية تعرّضهم للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، والتأثر بأعراضه، ونشر العدوى بين الآخرين.
وأكدت الوزارة مجدداً أن لقاح كورونا آمن، ويساهم في حماية الأطفال من مضاعفات الفيروس، مشيرة إلى أن هيئات ومنظمات الصحة العالمية توصي بأن يحصل مَن يبلغ من العمر 12 عاماً أو أكبر، على اللقاح لحمايتهم من الإصابة أو تخفيف أعراضه في حال الإصابة.
جدير بالذكر أن الوزارة أعلنت أمس (الخميس) أن الطلاب والطالبات الذين لن يأخذوا الجرعة الأولى قبل تاريخ 8 أغسطس الجاري، لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول؛ حيث إن المدة بين الجرعتين ٣ أسابيع، وأهابت بأولياء الأمور، بضرورة أخذ اللقاح من الفئة العمرية (12-18) عاماً، وذلك حرصاً على العودة الآمنة للدراسة حضورياً.
وفق “أخبار 24”.