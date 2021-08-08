إنفاذاً لقرار “الوزراء”.. البدء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا للعاملين في القطاع الصحي

أعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، البدء بصرف مبالغ المشمولين بقرار مجلس الوزراء المتضمن صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب فيروس كورونا الجديد من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين، سعوديين أو غير سعوديين.
وأوضح الربيعة، أن البدء بصرف المبالغ، يأتي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، وامتداداً لما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين ومنهم منسوبو القطاع الصحي، مثمناً ما يقدمه العاملون في القطاعات الصحية في المملكة من تضحيات كبيرة، وتفانٍ وإخلاص لخدمة المرضى والعناية بهم خلال جائحة كورونا، وفي مقدمتهم من ضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.
وثمّن الوزير ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، من أولوية ودعم غير محدود لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأكد الربيعة، أن القطاعات الصحية في المملكة بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على الوضع والحيلولة دون انتشاره بكل السبل والطرق العلمية والعملية، فيما رصدت الدولة ميزانيات ضخمة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي.
وكان مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في أكتوبر 2020، قد وافق على صرف مبلغ قدره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، سواء كان مدنياً أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ (الفيروس) في 7 / 7 / 1441هـ.