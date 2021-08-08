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أخبار محلية > بالفيديو.. مدير تعليم الرياض يتفقد عدداً من المدارس للاطلاع على جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي
08/08/2021   1:52 م

بالفيديو.. مدير تعليم الرياض يتفقد عدداً من المدارس للاطلاع على جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي

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تفقد مدير عام تعليم الرياض، حمد الوهيبي، اليوم (الأحد)، عدداً من مدارس المنطقة للاطلاع على جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عودة منسوبيها من المشرفين والإداريين في إدارات التعليم، والمكاتب والمدارس، بدءًا من اليوم (الأحد)، إلى مقار أعمالهم ومدارسهم للمساهمة في الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت في وقت سابق، عودة الدراسة حضوريًا لمرحلتي المتوسط والثانوي، وربطت عودة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة بنسبة 70% من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30 /10 /2021، أيهما يسبق. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مدير تعليم الرياض يتفقد عدداً من المدارس للاطلاع على جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي

أخبار محلية
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