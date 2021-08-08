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اخبار رياضية > رسمياً.. النصر يوقع عقود احترافية مع 4 من نجوم منتخب الشباب
08/08/2021   1:58 م

رسمياً.. النصر يوقع عقود احترافية مع 4 من نجوم منتخب الشباب

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وقع مجلس إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، عقود احترافية مع 4 من نجوم منتخب الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن عملية تطوير الفئات السنية بالنادي.

وقال النصر، اليوم الأحد، إنه تم التوقيع مع كلا من عبدالعزيز العليوة، ومشاري النمر، ووليد صابر، وعبدالعزيز الفرج.

وأوضح النادي، أن الإدارة تعاقدت مع اخصائي اجتماعي، واخصائي تغذية، واخصائي تطوير أداء، وذلك حرصا من النادي على تدعيم الفئات السنية، خلال الفترة المقبلة.

وفق “أخبار 24”.

رسمياً.. النصر يوقع عقود احترافية مع 4 من نجوم منتخب الشباب

اخبار رياضية
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