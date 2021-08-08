بالفيديو.. ولادة أول طلاء للمها العربي في منتزه بقيق بالمنطقة الشرقية

شهد منتزه بقيق البري في المنطقة الشرقية التابع لشركة أرامكو، ولادة أول طلاء للمها العربي بعد أن أطلق فيه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مجموعة من ظباء الريم والمها العربي في الموسم الماضي.
وكان المركز، قد أعلن في شهر ديسمبر 2020م، إطلاق نحو 10 من ظباء الريم، وعدد 3 من المها العربي في منتزه بقيق البرّي التابع لشركة أرامكو.
وأشار المركز إلى أن إطلاق هذه الكائنات يأتي بالتعاون مع شركة أرامكو وضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية.
شهد متنزه ابقيق في المنطقة الشرقية التابع لـ #أرامكو السعودية ولادة أول طلاء للمها العربي بعد أن أطلق فيه #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية مجموعة من ظباء الريم والمها العربي في الموسم الماضي . pic.twitter.com/DRsS2aa97I
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) August 8, 2021
وفق “أخبار 24”.