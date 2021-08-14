بعد ميسي.. باريس سان جيرمان يعتزم التعاقد مع كريستيانو رونالدو

ذكرت تقارير إعلامية، أن نادي “باريس سان جيرمان” يعتزم التعاقد مع الجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد أيام قليلة من ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ومن المقرر أن ينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع ناديه الإيطالي يوفنتوس في يونيو من العام المقبل 2022، ووفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية فإن رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي يرى في رونالدو “صفقة مجانية له”.
وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم كيليان مبابي لن يجدد تعاقده مع “باريس سان جيرمان”، ولذلك فإن الخليفي حدد كريستيانو رونالدو كبديل مناسب حال رحيل مبابي. وفق “أخبار 24”.
وتحدثت تقارير عن أن مبابي لا يرغب في اللعب بجانب ليونيل ميسي، وهو ما يعد مفاجأة حزينة لجماهير الفريق الباريسي، مشيرة إلى أن مبابي تقدم بطلب للرحيل رسميًا عن الفريق خلال هذا الصيف ورفضه تجديد عقده.