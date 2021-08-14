بالفيديو.. “الأمن العام”: ضبط عصابتين لتحويل الأموال وأخرى تدّعي تحديث الحالات الصحية عبر “توكلنا”‏

حقق رجال الأمن العام خلال الساعات الماضية، عدة نجاحات، تمثلت في القبض على عدد من المجرمين، بمختلف مناطق المملكة، بما فيها عصابات محترفة في التزوير والنصب.
وتمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على 4 مقيمين من الجنسيتين السورية والبنغالية يروجون عبر مواقع التواصل لمنح قروض تمويلية للمتعثرين، واستطاعتهم تحديث الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا، مستخدمين في ذلك شرائح اتصال بأسماء وهمية مقابل مبالغ مالية يتقاضونها، بالإضافة لضبط مواطن كان يبتز الفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشملت عمليات المتابعات الأمنية كذلك القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية، وبحوزتهما أكثر من 26 ألف ريال، ارتكبا عددًا من الجرائم تمثلت في جمع الأموال من مخالفي الإقامة وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة، مقابل عمولة محددة. وفق “أخبار 24”.
وتمكنت شرطة مكة المكرمة من ضبط مواطن اعتدى على زوجته وابنه بسلاح أبيض، نتج عنه وفاتها وإصابة الطفل بجروح طفيفة، بسبب خلافات بينهما، وكذلك ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية قام بنشر مقاطع فيديو متباهيًا بحيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط مواطن أتلف 4 أجهزة للرصد الآلي.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/ovfVE381Tp
— الأمن العام (@security_gov) August 14, 2021