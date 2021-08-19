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أخبار محلية > من السادسة مساءً وحتى الفجر .. فعاليات “سينما السيارات” تعود مجددًا في الرياض
19/08/2021   1:54 م

من السادسة مساءً وحتى الفجر .. فعاليات “سينما السيارات” تعود مجددًا في الرياض

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الخميس)، استئناف فعالية سينما السيارات، والتي ‏تعمل من الساعة السادسة مساءً وحتى ساعات الفجر، عبر شاشتين ‏عملاقتين، داخل صالتي عرض على مساحة 15 ألف م2.‏

ونوهت الأمانة بتخصيص 95 موقفًا لكل صالة عرض، مع ‏تزويد السيارات بنظام صوتي عبر تردد ‏FM، بالإضافة لتوفير عربات ‏أطعمة ثابتة ومتحركة وشركات متخصصة في توصيل الطلبات.‏

وأضافت أن الفعالية ستقدم عروضا سينمائية عربية وأجنبية يوميًا تصل إلى 8 عروض في نهاية الأسبوع، وسيطبق فيها كل التدابير الاحترازية، مع تواجد مركز طبي ‏بالشراكة مع أكبر المستشفيات في الرياض.‏ وفق “أخبار 24”.

يذكر أن أمانة المنطقة سبق أن نظمت، في الشهور الماضية، فعالية سينما السيارات بالتعاون مع “مؤسسة طرفة عين” وشركة “موفي السعودية”.

من السادسة مساءً وحتى الفجر .. فعاليات “سينما السيارات” تعود مجددًا في الرياض

أخبار محلية
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