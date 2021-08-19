بالفيديو والصور.. سفير المملكة بالقاهرة يتفقد أعمال المسلسل السعودي “نحو الظلام”

تفقد سفير المملكة بالقاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، أعمال المسلسل السعودي “نحو الظلام” الذي يجري تصويره حاليًا في استديو نحاس بالجيزة.
وأشاد السفير “نقلي” بالمستوى الفني ومشاركة نجوم البلدين الشقيقين جنبا إلى جنب في هذا العمل، كما أبدى إعجابه بالكفاءات السعودية الشابة التي تعمل في المسلسل.
وقال نقلي إن الحراك الفني والثقافي يشهد تطورًا متسارعًا مع توالي الأعمال الفنية المشتركة، مما يعكس البعد الثقافي الثري والعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
يذكر أن المسلسل تنتجه شركة MBC على طريقة miniseries، وهو من تأليف فريق من الكتاب يضم المؤلف السعودي الشاب فاروق الشعيبي، والمخرج محمد دحام الشمري، وعبدالعزيز السلامي ومحمد الوفا، ويشارك في البطولة الفنانون، عبدالمحسن النمر، ووعد، وتركي اليوسف.
وفق “أخبار 24”.