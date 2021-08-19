الاتحاد ينفي ما تردد عن تفاوض “الأحمدي” لضم “حمدالله”

نفى المدير التنفيذي للاتحاد، حامد البلوي، صحة ما تردد حول تفاوض لاعب الفريق الأول لكرة القدم، المغربي كريم الأحمدي، مع شقيق مواطنه عبدالرزاق حمدالله، من أجل انتقال الأخير إلى صفوف الاتحاد.
وأكد بحسب “الرياضية” أن ما أُثير مؤخراً بشأن ذلك لا أساس له من الصحة، وأن الاتحاد يتمتع بعلاقات ممتازة مع النصر، وبين الناديين تواصل شبه دائم، ولو حصلت مفاوضات ستكون مباشرةً بين الإدارتين.
ودعا البلوي مَن يملك دليلاً على دخول الاتحاد في مفاوضات مع حمدالله دون علم إدارة النصر ليخرجه إلى العلن، معبراً عن احترام الاتحاد لجميع الأندية المنافسة ومن بينها النصر. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حمدالله لاعب كبير وهداف لدوري المحترفين، ويتمناه أي فريق في الدوري، “لكننا لم نفاوضه”.
وربطت تقارير إعلامية اللاعب المغربي بالانتقال إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقال الصيفية الحالية، خاصةً بعد منشور لشقيقه عبدالرحيم يؤكد فيه أن عبدالرزاق سيخوض تجربة احترافية جديدة، كما استبعده النصر من المعسكر الإعدادي لمباراة الفيصلي المقررة اليوم في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.