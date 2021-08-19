الحصيني: أجواء حارة نهارًا وأمطار متوقعة خلال الـ 36 ساعة المقبلة في المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة خلال الـ 36 ساعة المقبلة من اليوم (الخميس) وحتى مساء يوم غد (الجمعة)، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجراً.
وأشار الحصيني إلى احتمالية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات عسير وجازان، والباحة، والربع الخالي، لافتًا إلى أن الطقس سيكون معتدلًا على المرتفعات الجبلية نهاراً ويميل للبرودة فجرًا.
كما توقع أن يكون هناك نشاط متوسط للرياح، اليوم، على طول الساحل الغربي وشرقه، وعلى أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية، فيما تنشط الرياح غدًا على أجزاء من القطاع الغربي، وعلى العاصمة الرياض وما حولها، وعلى الربع الخالي وشرق نجران. وفق “أخبار 24”.