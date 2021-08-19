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أخبار محلية > الحصيني: أجواء حارة نهارًا وأمطار متوقعة خلال الـ 36 ساعة المقبلة في المملكة
19/08/2021   1:56 م

الحصيني: أجواء حارة نهارًا وأمطار متوقعة خلال الـ 36 ساعة المقبلة في المملكة

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن ‏تشهد أجواء المملكة خلال الـ 36 ساعة المقبلة من اليوم ‏‏(الخميس) وحتى مساء يوم غد (الجمعة)، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة ‏فجراً.‏

وأشار الحصيني إلى احتمالية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة ‏على مرتفعات عسير وجازان، والباحة، والربع الخالي، لافتًا إلى ‏أن الطقس سيكون معتدلًا على المرتفعات الجبلية نهاراً ويميل ‏للبرودة فجرًا.

كما توقع أن يكون هناك نشاط متوسط للرياح، اليوم، على طول الساحل الغربي وشرقه، وعلى أجزاء من جنوب ‏المنطقة الشرقية، فيما تنشط الرياح غدًا على أجزاء من القطاع ‏الغربي، وعلى العاصمة الرياض وما حولها، وعلى الربع الخالي ‏وشرق نجران.‏ وفق “أخبار 24”.

الحصيني: أجواء حارة نهارًا وأمطار متوقعة خلال الـ 36 ساعة المقبلة في المملكة

أخبار محلية
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