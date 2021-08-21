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اخبار رياضية > رسميًا.. الأهلي يكشف حجم إصابة عمر السومة ومدة غيابه عن الملاعب
22/08/2021   1:23 ص

رسميًا.. الأهلي يكشف حجم إصابة عمر السومة ومدة غيابه عن الملاعب

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أعلن نادي الأهلي، رسميًا اليوم السبت، عن مدة غياب محترفه السوري عمر السومة، عن الملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الماضية، أمام الحزم في الجولة الثانية بدوري المحترفين.

وكان عمر السومة قد غادر ملعب مباراة الأهلي والحزم، مبكرًا في الدقيقة (11) إثر تعرضه للإصابة، وحل عبد الرحمن غريب بدلًا منه.

وقال الأهلي في بيان رسمي، إن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها مهاجمه عمر السومة، أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية. وفق “أخبار 24”.

وأشار الأهلي في بيانه، إلى أن السومة، يحتاج إلى 4 أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة مجدداً للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول.

رسميًا.. الأهلي يكشف حجم إصابة عمر السومة ومدة غيابه عن الملاعب

اخبار رياضية
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