في مباراة دراماتيكية.. الرجاء المغربي يتوج بطلا للبطولة العربية على حساب الاتحاد

نجح فريق الرجاء المغربي في التتويج بلقب كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، بعدما حقق الفوز على نظيره الاتحاد، بركلات الترجيح (4 -3)، في المباراة التي أٌفيمت بينهما مساء السبت، في نهائي البطولة.
واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلهم، والتي ابتسمت إلى فريق الرجاء الذي توج بطلاً لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
سجل الاتحاد هدفه الأول في الدقيقة (4) عن طريق برونو هنريكي، بعد كرة من كورنادو من مخالفة من الطرف الأيمن جاءت على رأس برونو الذي سددها طائرًا في الشباك.
ورد الرجاء سريعا بهدف التعادل في الدقيقة (5) عن طريق إلياس حداد، الذي استلم الكرة من زميله عبد الإله الحافيظي، من ركلة ركنية، سددها حداد رائعة في شباك الاتحاد.
وعاد الرجاء للسيطرة على مجريات المباراة بتسجيله الهدف الثاني في شباك الاتحاد، بالدقيقة (13) عن طريق محمود بن حليب.
وأدرك الاتحاد هدف التعادل في الدقيقة (28) عن طريق رومارينهو، من ركلة جزاء سددها على يسار أنس الزنيتي حارس مرمى فريق الرجاء.
وسجل الرجاء هدفه الثالث في المباراة بالدقيقة (37) عن طريق زكريا الوردي، الذي سدد من خارج منطقة الجزاء ارتطمت الكرة بالمدافع وتغير اتجاهها لتسكن شباك الاتحاد.
ومع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة (50) سجل الرجاء هدفه الرابع عن طريق سفيان رحيمي، من مخالفة من خارج منطقة الجزاء اخترقت شباك حارس مرمى الاتحاد غروهي.
وقلص فريق الاتحاد الفارق بتسجله الهدف الثالث في الدقيقة (53) عن طريق رومارينهو، بعد تمرمرة رائعة من سعود عبدالحميد، سددها المحترف البرازيلي في الشباك ببراعة.
وعادل لاعبو الاتحاد النتيجة من جديد في الدقيقة (64) بعد أن سجل محترفه رومارينهو، الهدف الرابع في المباراة والثالث له (هاتريك)، بتسديدة قوية من ركلة جزاء على يمين أنس الزنيتي حارس مرمى الرجاء.
أحداث المباراة
بدأت المباراة قوية وسريعة بين الفريقين من أول دقائق المباراة، في محاولة لتسجيل هدف مبكر وهو ما نجح فيه لاعبو الاتحاد بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة (4) عن طريق برونو هنريكي.
وجاء رد الرجاء على هدف الاتحاد سريعا، بعدما سجل التعادل في الدقيقة (5)، قبل أن ينجح لاعبو الرجاء في تسجيل الثاني لهم في الدقيقة (13).
وجاءت أولى البطاقات الصفراء في المباراة في الدقيقة (17) لصالح لاعب الرجاء، عبد الإله الحافيظي.
وفي الدقيقة (23) شهدت كرة مقوسة رائعة من كورنادو من الطرف الأيمن شتتها لاعب الرجاء عبد الإله مدكور، قبل أن تصل إلى المهاجم لينقذ دفاع مرمى فريق الرجاء.
وشهدت الدقيقة (25) سقوطا من محترف الاتحاد رومارينهو بعد التحام قوي مع حارس مرمى الرجاء، ومن ثم مطالبات بركلة جزاء لصالح الاتحاد.
وفي الدقيقة (27) احتسب محمود البنا حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح الاتحاد، بعد عرقلة أنس الزنيتي حارس مرمى فريق الرجاء لروماينهو، الذي نجح في تسجيل هدف التعادل للاتحاد. وفق “أخبار 24”.
وشهدت الدقيقة (31) كرة عرضية من الطرف الأيسر عن طريق سفيان رحيمي إلى محسن متولي يمين منطقة الجزاء الذي استلم الكرة بشكل رائع وسدد كرة بالقدم اليسرى ارتطمت بمدافع الاتحاد إلى ركلة ركنية.
وفي الدقيقة (34) جاءت كرة عرضية رائعة من إيجور كورنادو من ركلة ركنية من الطرف الأيسر شتتها دفاع فريق الرجاء بصعوبة بالغة.
وجاءت عرضية من الطرف الأيمن لصالح الرجاء في الدقيقة (36) لتصل إلى عبد الإله الحافيظي يسار منطقة الجزاء مررها إلى سفيان رحيمي ومن ثم مهدها إلى بن حليب سددها بالقدم اليسرى لكن تصدى لها حارس مرمى فريق الاتحاد.
وشهدت الدقيقة (41) ثاني البطاقات الصفراء في المباراة والأولى لفريق الاتحاد عن طريق المدافع سعود عبدالحميد.
حصل لاعب الرجاء سفيان رحيمي على بطاقة صفراء في الدقيقة (51) بعد تسجيله الهدف الرابع في شباك الاتحاد.
وشهدت الدقيقة (56) تسديدة من إيغور كورنادو من مخالفة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بحائط الصد، وارتدت إلى اللاعب مرة أخرى سددها قوية لكن تصدى لها حارس مرمى الرجاء.
وفي الدقيقة (59) جاءت كرة عرضية من مخالفة من الطرف الأيسر لصالح الاتحاد عن كورنادو، ولكن شتتها دفاع فريق الرجاء بنجاح.
واحتسب حكم المباراة في الدقيقة (62) ركلة جزاء لصالح الاتحاد، بعد عرقلة سعود عبدالحميد من قبل أسامة سوخان مدافع الرجاء، سجلها رومارينهو بنجاح ليصبح أول لاعب يسجل “هاتريك” في تاريخ نهائيات البطولة العربية.
وشهدت الدقيقة (71) تسديدة من عمر العرجون من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس مرمى الاتحاد بنجاح. وبعدها في الدقيقة (81) جاءت تسديدة من زكريا الهبطي من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الاتحاد بثبات.
#الاتحاد يضرب سريعاً.. هدف مبكر للفريق السعودي بالدقيقة الرابعة برأسية من #برونو وصناعة #كورونادو#الاتحاد_الرجاء#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/BZdjsSy6nK
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 21, 2021
بداية نارية بأول 5 دقائق..
رد سريع من #الرجاء بعد هدف #الاتحاد بدقيقة واحدة.. رأسية #إلياس_حداد تعيد المباراة لبدايتها#الاتحاد_الرجاء#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/Icr5ie64yY
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 21, 2021
#الرجاء لا يتوقف وفرصة الهدف الثاني تضيع
شاهد اللقطة..#الاتحاد_الرجاء#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/ecCjPdxSws
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 21, 2021
بهدوء.. #رومارينهو يسجل هدف التعادل لفريق #الاتحاد من ركلة جزاء بالدقيقة 28
النتيجة الآن 2-2#الاتحاد_الرجاء#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/i2dfSyVkxn
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 21, 2021
والهدف الثالث لـ #الرجاء
زكريا الوردي يسدد كرة قوية تصطدم بدفاع #الاتحاد ليتغير اتجاهها نحو المرمى بالدقيقة 37#الاتحاد_الرجاء#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/rnTtvsukNw
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 21, 2021
#سفيان_رحيمي في ليلة وداع #الرجاء متجهاً إلى #العين الإماراتي.. يقرب الفريق المغربي أكثر من اللقب الغالي
يسجل الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 50#الاتحاد_الرجاء#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/8kS0JzNFOY
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 21, 2021
جنون.. جنون.. جنون#الاتحاد يسجل هدفه الثالث ويذلل الفارق لتصبح النتيجة 3-4 لصالح #الرجاء#رومارينهو يسجل بالدقيقة 53#الاتحاد_الرجاء#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/rzq026I410
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 21, 2021
#الاتحاد يعود.. هدف التعادل يأتي عن طريق #رومارينهو من ركلة جزاء بالدقيقة 64
نجم الفريق السعودي هو أول لاعب يسجل «هاتريك» في نهائي البطولة العربية#الاتحاد_الرجاء#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/Fexrebinru
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 21, 2021
فيديو | ركلات الترجيح كاملة والتي تُوج فيها الرجاء المغربي بلقب البطولة العربية على حساب #الاتحاد #الاتحاد_الرجاء#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/28oVU9wPA1
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 21, 2021