لم أساوم النصر.. “حمدالله” يخرج عن صمته بـ7 رسائل نارية للجماهير

كشف محترف النصر، المغربي عبد الرزاق حمد الله، حقيقة خلافه مع إدارة ناديه، مؤكدًا أنه يحترم تعاقده وسيستمر مع الفريق حتى نهاية تعاقده.
وكتب حمد الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: السلام عليكم جماهير النصر العالمي الحقيقيين، نظرا لكثرة الكذب والافتراء من الصحفيين والإعلاميين السيئين فأنا سأوضح لكم بعض النقاط أولا : أنا لاعب محترف وعندي عقد مع فريقي النصر وأحترمه وأحترم تعاقدي مع النادي”.
وأضاف:” ثانيا : لم أساوم يوما فريقي ولن أساومه أبدا، فله فضل علي كبير.. ثالثا: أنا مستمر في نادي النصر ما دام عقدي ساريا مع فريقي، رابعا : الحب الذي بيني وبين جماهير النصر الحقيقيين لن يُفرقه أي شخص لا من قريب ولا من بعيد”. وفق “أخبار 24”.
وأتم:” خامسا : غيابي عن المباراة الماضية كان قرارا فنيا وأنا أحترمه.. سادسا: ما دمت حاملا قميص هذا الفريق العريق فأنا دائما أسعى جاهدا لإسعاد جماهيره العاشقة.. سابعا: أنتظر كذبا وافتراء آخر من المهرجين و السلام عليكم ورحمة الله”.
سلام عليكم جماهير النصر العالمي الحقيقيين
نظرا لكثرة الكذب و الإفتراء من الصحفيين و الإعلاميين السييئين فأنا سأوضح لكم بعض النقاط :
أولا : أنا لاعب محترف و عندي عقد مع فريقي النصر و أحترمه و أحترم تعاقدي مع النادي
ثانيا : لم أساوم يوما فريقي و لن أساومه أبدا،فله فضل عليا كبير
— عبدالرزاق حمدالله – abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) August 21, 2021