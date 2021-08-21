نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “كورنادو” يتقدم تشكيل “الاتحاد” لموقعة الرجاء في النهائي العربي
22/08/2021   1:24 ص

“كورنادو” يتقدم تشكيل “الاتحاد” لموقعة الرجاء في النهائي العربي

+ = -
573

أعلن المدير الفني لفريق الاتحاد، المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته ضد نظيره الرجاء المغربي، في نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الرجاء، كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي – حمدان الشمراني – عمر هوساوي – سعود عبدالحميد.

خط الوسط: كريم الأحمدي – برونو هنريكي – إيغور كورنادو.

خط الهجوم: فهد المولد – رومارينيو دا سيلفا – عبدالعزيز البيشي.

وجاء على دكة الاحتياط كلا من: “راكان النجار – عبدالمحسن فلاتة – حازم الزهراني – المالكي – عبدالعزيز الجبرين – عبدالرحمن العبود – هارون كمارا”.

تشكيل الاتحاد

وفق “أخبار 24”.

“كورنادو” يتقدم تشكيل “الاتحاد” لموقعة الرجاء في النهائي العربي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885170102.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.