“كورنادو” يتقدم تشكيل “الاتحاد” لموقعة الرجاء في النهائي العربي

أعلن المدير الفني لفريق الاتحاد، المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته ضد نظيره الرجاء المغربي، في نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.
وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الرجاء، كالتالي:
حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.
خط الدفاع: مهند الشنقيطي – حمدان الشمراني – عمر هوساوي – سعود عبدالحميد.
خط الوسط: كريم الأحمدي – برونو هنريكي – إيغور كورنادو.
خط الهجوم: فهد المولد – رومارينيو دا سيلفا – عبدالعزيز البيشي.
وجاء على دكة الاحتياط كلا من: “راكان النجار – عبدالمحسن فلاتة – حازم الزهراني – المالكي – عبدالعزيز الجبرين – عبدالرحمن العبود – هارون كمارا”.
وفق “أخبار 24”.