الحكم السابق “المقهوي” يقيم محاضرة للاعبي الهلال

ألقى الحكم السابق عبدالرزاق المقهوي، مساء الإثنين، محاضرة تحكيمية أمام لاعبي الهلال، قبل تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة ضيفة الباطن، يوم الجمعة المقبل.
وشرح عبدالرزاق المقهوي، للاعبي الهلال، خلال المحاضرة تحكيمية، التعديلات الجديدة على قانون التحكيم في منافسات كرة القدم.
وشهدت تمارين الهلال، بشرى سارة لجماهير الفريق، بعدما شارك الثنائي عبدالله عطيف، وناصر الدوسري في التدريبات الجماعية، فيما واصل سعد الناصر برنامجه التأهيلي المعد له. وفق “أخبار 24”.
واشتمل مران الهلال، على تدريبات تكتيكية، وجمل فنية، ومناورة على ربع الملعب، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، استعدادا لمواجهة الباطن ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.