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اخبار رياضية > ضربة قبل مواجهة النصر.. التعاون يخسر خدمات نواف الصبحي 4 أسابيع
24/08/2021   1:19 م

ضربة قبل مواجهة النصر.. التعاون يخسر خدمات نواف الصبحي 4 أسابيع

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تعرض فريق نادي التعاون إلى ضربة قوية، قبل مواجهة نظيره النصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس المقبل.

وأعلن التعاون، مساء اليوم الإثنين، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب الفريق نواف الصبحي، أظهرت تعرضه لتمزق في العضلة الضامة يحتاج معه لفترة علاج تمتد من 3 إلى 4 أسابيع.

وواصل فريق التعاون تحضيراته الميدانية، استعدادا لمواجهة النصر، حيث أدى الفريق مرانه بقيادة المدرب الوطني محمد العبدلي، بتمارين بدأت بعمليات التسخين وتدريبات لياقية منوعة. وفق “أخبار 24”.

وقسم المدرب لاعبيه لمجموعتين، تلعب الكرة من لمسة واحدة، بعدها طبق اللاعبون عددا من الجمل التكتيكية، كما منح الجهاز الطبي اللاعب فهد الرشيدي، راحة لمدة أسبوع بسبب تعرضه لتمدد في عضلة الفخد الخلفية.

ضربة قبل مواجهة النصر.. التعاون يخسر خدمات نواف الصبحي 4 أسابيع

اخبار رياضية
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