الاتحاد يكشف آخر تطورات إصابة حارسه “غروهي”

كشف نادي الاتحاد، مساء الإثنين، آخر تطورت إصابة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي غروهي، التي تعرض لها في لقاء الرجاء بالبطولة العربية للأندية الأبطال يوم السبت الماضي.
وأعلن النادي، في بيان رسمي، أن الحارس البرازيلي غروهي، أجرى فحوصات طبية على موضع إصابته التي تعرض لها في لقاء الرجاء، تحت إشراف الشريك الطبي للنادي، مستشفيات الدكتور سليمان فقيه.
ووجه المدرب الوطني حسن خليفة، اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء الماضي، لتأدية تدريبات استرجاعية، فيما تركز مران باقي العناصر التدريبات الفنية. وفق “أخبار 24”.
وكان فريق الاتحاد قد وصل فجر يوم الإثنين، إلى مدينة جدة، قادماً من مملكة المغرب، بعد خسارته نهائي البطولة العربية، أمام نظيره الرجاء، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (4-4).