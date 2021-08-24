خالد البلطان يوجه رسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

تقدم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، باسمه وبالنيابة عن إخوته وأخواته؛ بأسمى آيات الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تعزيتهما ومواساتهما لهم في وفاة والدته.
وأكد خالد البلطان، أن هذه المبادرة من القيادة كان لها أبلغ الأثر في تخفيف مصابهم في الفقيدہ، داعيا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وأن يجعلهما ذخرا وسندا ويمدهما بنصره إنه سميع الدعاء.
كما تقدم بالشكر إلى كل من واساه في فقيدة الأسرة الغالية، سائلا الله العلي القدير أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. وفق “أخبار 24”.