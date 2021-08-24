تقسيم الفصول لمجموعات تتبادل الحضور يومياً.. تفاصيل سيناريوهات استئناف الدراسة حضورياً

اعتمدت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية -الإصدار الأول- للعام الدراسي الجديد 1443هـ، والذي تضمن تفاصيل سيناريوهات استئناف الدراسة حضورياً.
وأوضحت الوزارة أنه تم تصنيف الفصول والمدارس إلى 4 مستويات، بناءً على أعداد الطلاب ومستوى تحقيق التباعد الجسدي وفق الاحترازات الصحية، وهي المستوى المنخفض والمتوسط والعالي والعالي جدا.
المستوى المنخفض:
ويكون فيه عدد الطلاب في الفصل الواحد 15 طالبا فأقل في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، و20 طالبا بأقل في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويتم استغلال جميع مرافق المدرسة (معامل، ومصلى،..) للمحافظة على المستوى المنخفض في جميع الفصول، مع تحقق التباعد الجسدي وفق الاحترازات الصحية.
وفي هذا المستوى يكون الحضور لجميع الطلاب والمعلمين المتاح لهم الحضور للمدرسة يوميا في الفترة الصباحية واستثمار منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والاستفادة من البث التلفازي والرقمي وتفعيل المنصات المعتمدة من قبل المعلمين في رفع التكليفات والواجبات ومراجعة الدروس وتقديم الإثراءات التعليمية.
المستوى المتوسط:
ويكون فيه عدد الطلاب في الفصل الواحد 15 طالبا أو أقل في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، و20 طالبا أو أقل في المرحلتين المتوسطة والثانوية في حال تقسيم الطلاب إلى مجموعتين، والفصول التي يبلغ عدد الطلاب فيها (16-30) طالبا في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، و(21-40) طالبا في المرحلتين المتوسطة والثانوية مع تحقق التباعد الجسدي وتقسيم الفصل إلى مجموعتين.
وفي هذا المستوى يحضر المعلمون جميع الأيام، ويتم تقسيم الطلاب المتاح لهم الحضور في كل فصل أو شعبة إلى مجموعتين A,B وفق الآتي:
رياض الأطفال:
يُقسم اليوم الدراسي، بحيث تحضر المجموعتان A,B يوميا؛ نصف عدد الأطفال يحضر في الفترة الأولى من اليوم الدراسي وحضور النصف الآخر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، مع مراعاة تقليص التوقيت الزمني لفترات البرنامج اليومي، فيكون حضور جميع الأطفال يوميا لمدة نصف يوم دراسي.
المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية:
يتم حضور طلاب كل مجموعة للمدرسة (5 أيام كل أسبوعين)، الأسبوع الأول تحضر المجموعة A أيام الأحد والثلاثاء والخميس، فيما تحضر المجموعة B يومي الاثنين والأربعاء، وفي الأسبوع الثاني تحضر المجموعة B أيام الأحد والثلاثاء والخميس، فيما تحضر المجموعة A يومي الاثنين والأربعاء.
المستوى العالي:
ويكون فيه عدد الطلاب في الفصل الواحد (16-30) طالبا في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، و(21-40) طالبا في المرحلتين المتوسطة والثانوية في حال تقسيم الطلاب إلى 3 مجموعات، والفصول التي يبلغ عدد الطلاب فيها (31-45) طالبا في المرحلة الابتدائية و(41-60) طالبا في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وفي هذا المستوى يحضر المعلمون (الابتدائي، المتوسط، الثانوي) جميع الأيام، ويتم تقسيم الطلاب المتاح لهم الحضور في كل فصل أو شعبة إلى 3 مجموعات A,B,C، بحيث يحضر طلاب كل مجموعة للمدرسة (5 أيام كل ثلاثة أسابيع) على النحو التالي:
يحضر طلاب المجموعة A يومي الأحد والاثنين في الأسبوع الأول والثلاثاء والأربعاء في الأسبوع الثاني ويوم الخميس في الأسبوع الثالث، فيما يحضر طلاب المجموعة B يومي الثلاثاء والأربعاء في الأسبوع الأول ويوم الخميس في الأسبوع الثاني، ويومي الأحد والاثنين في الأسبوع الثالث.
المستوى العالي جدا:
ويكون فيه عدد الطلاب في الفصل الواحد (31-45) طالبا في المرحلة الابتدائية، و(41-60) طالبا في المرحلتين المتوسطة والثانوية حال تقسيم الطلاب إلى 4 مجموعات، والفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب (46 طالبا فأكثر) في المرحلة الابتدائية و(61 طالبا فأكثر) في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
يحضر المعلمون جميع الأيام، ويتم تقسيم الطلاب المتاح لهم الحضور في كل فصل أو شعبة إلى 4 مجموعات A,B,C,D، بحيث تحضر مجموعتان في الفترة الصباحية ومجموعتان في الفترة المسائية:
الفترة الصباحية: يحضر طلاب (الابتدائي، والمتوسط، والثانوي) كل مجموعة للمدرسة (5 أيام كل أسبوعين):
بحيث يحضر طلاب المجموعة A أيام الأحد والثلاثاء والخميس، في الأسبوع الأول والاثنين والأربعاء في الأسبوع الثاني، ويحضر طلاب المجموعة B يومي الاثنين والأربعاء في الأسبوع الأول وأيام الأحد والثلاثاء والخميس في الأسبوع الثاني.
الفترة المسائية: يحضر طلاب كل مجموعة للمدرسة (5 أيام كل أسبوعين):
بحيث يحضر طلاب المجموعة C أيام الأحد والثلاثاء والخميس، في الأسبوع الأول والاثنين والأربعاء في الأسبوع الثاني، ويحضر طلاب المجموعة D يومي الاثنين والأربعاء في الأسبوع الأول وأيام الأحد والثلاثاء والخميس في الأسبوع الثاني. وفق “أخبار 24”.
ويتم تدريس الطلاب غير الحاضرين للمدرسة في جميع المستويات بشكل غير متزامن عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والاستفادة من البث التلفازي والرقمي وتفعيل المنصات المعتمدة من قبل المعلمين في رفع التكليفات والواجبات ومراجعة الدروس وتقديم الإثراءات التعليمية.
ويمكن للمعلمين تدريس الطلاب غير الحاضرين بشكل متزامن بالتنسيق مع إدارة المدرسة في الفترة الصباحية أو بعد الساعة 7:30 مساء على المنصات المعتمدة.