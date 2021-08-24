نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > استشاري أمراض معدية: العالم بدأ يسيطر على الوباء.. ولا أعتقد أنه سيكون هناك متحورات أخرى
25/08/2021   1:18 ص

استشاري أمراض معدية: العالم بدأ يسيطر على الوباء.. ولا أعتقد أنه سيكون هناك متحورات أخرى

+ = -
677

قلل استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي من احتمالية حدوث طفرات أخرى من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن العالم بدأ في السيطرة على الوباء، بعد إعطاء أكثر من 4 مليارات جرعة من اللقاحات على مستوى العالم.

وأوضح، خلال لقائه على قناة “الإخبارية”، اليوم (الثلاثاء)، أن الإنسان إذا أخذ جرعتين من اللقاح وأصيب بالفيروس تصبح إصابته خفيفة، على العكس من الشخص الذي لم يتلق أي جرعة من اللقاح، حيث تكون إصابته شديدة وربما تؤدي إلى دخول العناية المركزة أو الوفاة.

وأضاف أن المتحور “دلتا” هو الأعنف من بين جميع المتحورات، لأنه أسرع في الانتشار، مبينًا أن 90 % من الإصابات الجديدة عالميًا وكذلك في منطقة الشرق الأوسط بـ”دلتا”. وفق “أخبار 24”.

استشاري أمراض معدية: العالم بدأ يسيطر على الوباء.. ولا أعتقد أنه سيكون هناك متحورات أخرى

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885170601.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.