قلل استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي من احتمالية حدوث طفرات أخرى من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن العالم بدأ في السيطرة على الوباء، بعد إعطاء أكثر من 4 مليارات جرعة من اللقاحات على مستوى العالم.
وأوضح، خلال لقائه على قناة “الإخبارية”، اليوم (الثلاثاء)، أن الإنسان إذا أخذ جرعتين من اللقاح وأصيب بالفيروس تصبح إصابته خفيفة، على العكس من الشخص الذي لم يتلق أي جرعة من اللقاح، حيث تكون إصابته شديدة وربما تؤدي إلى دخول العناية المركزة أو الوفاة.
وأضاف أن المتحور “دلتا” هو الأعنف من بين جميع المتحورات، لأنه أسرع في الانتشار، مبينًا أن 90 % من الإصابات الجديدة عالميًا وكذلك في منطقة الشرق الأوسط بـ”دلتا”. وفق “أخبار 24”.
فيديو | استشاري أمراض معدية: العالم بدأ يسيطر على الوباء.. ولا أعتقد أنه سيكون هناك متحورات أخرى #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/GsYYfF4ByE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 24, 2021