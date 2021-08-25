عبدالرحمن بن مساعد يشكو انقطاع الكهرباء.. ومغردون يتفاعلون: “الله ينقطع عندك مثلنا”

اشتكى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم (الأربعاء)، من انقطاع خدمة التيار الكهربائي لديه لأكثر من ساعة دون سبب واضح، خاصة أن الانقطاع حدث في توقيت تصل فيه درجة الحرارة في مدينة الرياض إلى 40 درجة مئوية.
وكتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد على حسابه بموقع تويتر: “الحقيقة وقت أكثر من رائع تنقطع فيه الكهرباء لأكثر من ساعة حتى الآن.. الأعزاء في شركة الكهرباء شكرًا للطفكم البالغ”.
وتفاعلت الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها الخاص بالعناية بالمشتركين مع التغريدة، مرجعة سبب انقطاع الخدمة عنه وعن مشتركين آخرين إلى وجود صيانة دورية للخدمة، مؤكدة أنه يتم إشعار المشترك عبر رسالة نصية على الجوال المسجل بالنظام بهذه الصيانة ومواعيدها. وفق “أخبار 24”.
ورد الأمير عبدالرحمن على ذلك بأنه لم يتلقَّ أي إشعار بالصيانة الدورية، فضلاً عن أنه سدد فاتورة الكهرباء في وقتها المحدد، كما قدم بلاغاً بشأن الانقطاع لكن الوضع ظلّ على ما هو عليه، مناشداً الشركة بالعناية بمشتركيها خاصة في ظل هذه الأجواء الحارة التي “تذبحهم” -على حد قوله-.
ولقيت تغريدة الأمير تفاعلا كبيرا من المغردين، حيث أكد بعضهم أن الخدمة منقطعة لديه أيضا، فيما علق آخرون بشكل طريف حيث قال أحدهم: “الله مثلنا ينقطع عندك الكهرباء”، فيما كتب آخر “أول مرة أعرف إنه حتى الكهربا يطفى عليكم أحسبه بس حنّا”.
الحقيقة وقت أكثر من رائع تنقطع فيه الكهرباء 👏👏👌👌😂لأكثر من ساعة حتى الآن الأعزاء في شركة الكهرباء @ALKAHRABA شكرًا للطفكم البالغ .. pic.twitter.com/VoS17Kdrtg
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) August 25, 2021
أخي العزيز العناية بالمشتركين أنا لم تصلني رسالة نصية على الجوال المسجل مما يعني أن الإنقطاع ليس بسبب الصيانة وكذلك سددت الفاتورة في وقتها ولم أتأخر وبلغت عن الإنقطاع ولا زال الوضع على ما هو عليه فليتك أخي العزيز( العناية بالمشتركين) تعتني بالمشتركين جزاك الله خير ذبحنا الحر🙏 https://t.co/e7emh3kBba
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) August 25, 2021