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اخبار رياضية > بالفيديو.. تعاطف واسع مع “خالد مسعد” في أحدث ظهور له.. ومغردون يناشدون مساعدته
25/08/2021   1:38 م

بالفيديو.. تعاطف واسع مع “خالد مسعد” في أحدث ظهور له.. ومغردون يناشدون مساعدته

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أثار لاعب المنتخب الوطني سابقاً، خالد مسعد، خلال الساعات الماضية، الكثير من الجدل، في أحدث ظهور له على منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو لمسعد وهو يرتدي ملابس رثة ويشتري الطعام من “بوفيه” للوجبات الخفيفة، وحظيت هيئته بتعاطف الكثيرين الذين أبدوا أسفهم على الوضع الحالي للاعب، الذي سجل مسيرة مشرفة في اللعب ضمن صفوف النادي الأهلي والاتحاد والمنتخب الوطني.

وناشد المغردون الاتحاد السعودي وناديَيْ الاتحاد والأهلي بالمبادرة بتقديم المساعدة لـ”مسعد”، لافتين إلى أن هذا الفيديو لا يعد الدليل الوحيد على سوء الوضع المادي للاعب، حيث سبق أن وثق آخرون مقاطع فيديو له وهو بحالة غير جيدة.

وحظي هذا الفيديو باهتمام عدد من الشخصيات الرياضية والفنية، ومنهم الفنان فايز المالكي، الذي أشاد بتاريخ اللاعب الكروي مؤكدًا أنه يستحق الاحترام والتقدير. وفق “أخبار 24”.

كما شدد الناقد الرياضي “عدنان جستنيه” على ضرورة الاهتمام باللاعب من منظور إنساني وعدم الاقتصار على الجانب المادي فقط، مؤكدًا أن حالة “مسعد” وظروفه تحتاج إلى متخصصين بما يكفل عودته إلى ممارسة حياته بشكل أفضل.

بالفيديو.. تعاطف واسع مع “خالد مسعد” في أحدث ظهور له.. ومغردون يناشدون مساعدته

اخبار رياضية
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