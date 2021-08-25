“الحياة الفطرية”: السماح بالصيد البري بتواريخ محددة لكل نوع مسموح بصيده بشروط

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (الأربعاء)، بياناً تقرّر فيه السماح بممارسة الصيد البري المستدام حسب التواريخ المبينة لكل نوع من الأنواع المسموح صيدها، وذلك وفقاً للقائمة المتوفرة على موقعه الإلكتروني ومنصة “فطري”.
وأوضح أنه يجب على الراغبين بالصيد والحاملين لبنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص، أو الصقارين المسجلين لدى نادي الصقور السعودي؛ الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة “فطري”، حيث لن يُسمح لمن لا يملك بندقية صيد أو غير مسجل لدى نادي الصقور بالحصول على تصريح الصيد.
كما أكّد على أنه سيتم ضبط المخالفات والمخالفين، الذين قد تصل عقوبتهم بعد إحالتهم للجهات المختصة، إلى السجن وغرامات مالية عالية أو كليهما، منوهاً بضرورة مراعاة ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية من تنظيمات ومحظورات.
وفق “أخبار 24”.