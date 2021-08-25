مصادر: كتب المرحلة الثانوية لم تصل إلى المدارس بعد

أفادت مصادر بأن المدارس الثانوية لم تتسلم كتب الطلاب الدراسية بعد، ولا تزال تنتظر وصولها؛ على الرغم من تبقي 4 أيام فقط على انطلاق العام الدراسي الجديد 1443هـ.
وأوضحت المصادر لـ”أخبار 24″ أن الكتب المدرسية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية (الحكومية والخاصة) لم تُسلم من قبل إدارات التعليم إلى المدارس حتى الآن، رغم تأكيد وزارة التعليم الاستعداد المبكر للعام الدراسي.
وسبق أن أكدت المتحدث الرسمي للتعليم العام ابتسام الشهري؛ الاستعداد المبكر للعودة الحضورية في العام الدراسي، والانتهاء منذ وقت مبكر من مراحل تصميم المقررات الدراسية لجميع المراحل، ومراجعتها، واعتمادها، واستكمال طباعتها، ومتابعة ترحيلها وفق خطة زمنية محددة.
وبيّنت الشهري في تصريحها السابق أن الوزارة بالتنسيق مع إدارات التعليم تواصل خطتها لتوزيع الكتب الدراسية قبل بدء الدراسة في 29 أغسطس الجاري، مؤكدةً على التزام الوزارة بالخط الزمني لتسليم الكتب، وتحديد مواعيد وطرق تسلمها وتوزيعها.