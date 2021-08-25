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أخبار الخرج > بالصور.. ملتقى التوظيف بغرفة الخرج
25/08/2021   11:44 م

بالصور.. ملتقى التوظيف بغرفة الخرج

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أعلنت غرفة الخرج عن الملتقى الأول للتوظيف والذي سيقام خلال الفترة من 7-8 سبتمبر بمشاركة عدد من الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على المسرح الرئيسي بمبنى غرفة الخرج بحضور عدد من منسوبي وسائل الإعلام .

وأوضح عماش الدفين السبيعي رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج أن عدد المشاركة يصل حتى الآن إلى 45 شركة وسيتم طرح أكثر من 1800 وظيفة وهي قابله للزياده مؤكداً أن هذا الملتقى هو لخدمة الشباب من الجنسين .

من جانبه أكد خالد العويدان الأمين العام أن الملتقى سيقام وفقاً للإجراءات الاحترازية والطاقة الاستيعابية المسموح بها .
وبين ال عويدان بأن جميع تفاصيل الملتقى سيتم الاعلان عنها بحسابات برامج التواصل الاجتماعي لغرفة الخرج .

بالصور.. ملتقى التوظيف بغرفة الخرج

أخبار الخرج
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