بالفيديو والصور.. كورنادو يقود الاتحاد للفوز على الفيصلي بثنائية

حقق نادي الاتحاد فوزًا غاليًا على نظيره الفيصلي، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم اليوم (الجمعة) ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري المحترفين.
ونجح مدافع الاتحاد، الدولي المصري أحمد حجازي، في تسجيل الهدف الأول مبكرًا بضربة رأسية رائعة عند الدقيقة “3” بعد عرضية من البرازيلي إيغور كورنادو.
وحصل محترف نادي الفيصلي، إسماعيل سيلفا، على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة عند الدقيقة “24”.
وسجل إسماعيل سيلفا هدف التعادل لنادي الفيصلي، بعد تسديدة قوية في الدقيقة “41” سكنت شباك حارس الاتحاد، راكان النجار.
وأعاد البرازيلي إيغور كورنادو التقدم لنادي الاتحاد وسجل الهدف الثاني لفريقه والأول له في دوري المحترفين، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وشهدت بداية الشوط الثاني، إشهار حكم اللقاء عددا من البطاقات الصفراء، حيث حصل ثنائي الفيصلي صالح القميزي وإيغور روسي على البطاقة الصفراء وكذلك لاعب الاتحاد، عبدالرحمن العبود في الدقائق الأولى في الشوط الثاني.
وكاد إيغور كورنادو يسجل الهدف الثاني له والثالث لنادي الاتحاد عند الدقيقة “61” ولكن العارضة حرمته من ذلك.
وحصل لاعب الفيصلي رافائيل سيلفا، وتلاه مدافع الاتحاد، حمدان الشمراني على البطاقة الصفراء في الدقيقة “66”.
وأجرى مدرب الفيصلي تبديلن بهدف تنشيط النواحي الهجومية، بنزول عبدالعزيز عاطف وإسماعيل عمر بدلًا من جيليرمي ورومان أمالفينتو في الدقيقة “67”.
ورد مدرب الاتحاد حسن خليفة على تبديلات الفيصلي، بتبديلين، أولهما في الدقيقة “73” بنزول برونو هنريكي بدلا من عبدالرحمن العبود ونزول هارون كمارا بدلًا من رومارينيو. وفق “أخبار 24”.
ومر عبدالعزيز البيشي بطريقة مميزة من الجهة اليمنى لنادي الاتحاد، ولكن حارس الفيصلي مصطفى ملائكة أنقذ عرضيته الخطيرة في الدقيقة “78”.
وسدد المحترف المغربي كريم الأحمدي تسديدة خطيرة، لكن العارضة وقفت مرة أخرى في طريق الاتحاد عن الدقيقة “79”.
وأجرى مدرب الاتحاد حسن خليفة تبديلًا جديدًا بنزول حازم الزهراني على حساب المغربي كريم الأحمدي في الدقيقة “83”.
وتصدى مصطفى ملائكة لتسديدة قوية من مهاجم الاتحاد، هارون كمارا، فيما تلقى سعود عبدالحميد بطاقة صفراء في الوقت بدل الضائع من المباراة.
وبهذه النتيجة رفع نادي الاتحاد رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الثالث مؤقتًا، فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة الرابعة في المركز الثامن.
الهدف الاول لفريق الاتحاد سجله اللاعب حجازي عند الدقيقة 3#الفيصلي 0 – 1 #الاتحاد#الفيصلي_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/OipQjvZsgB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 27, 2021
هدف التعادل لفريق الفيصلي سجله اللاعب سيلفا عند الدقيقة 41#الفيصلي 1 – 1 #الاتحاد#الفيصلي_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/8eL7Xk8Bb5
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 27, 2021
هدف التعادل لفريق الفيصلي سجله اللاعب سيلفا عند الدقيقة 41#الفيصلي 1 – 1 #الاتحاد#الفيصلي_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/8eL7Xk8Bb5
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 27, 2021