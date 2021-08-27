شاهد.. احتفال مواطن بتكريم جهة عمله مع والدته المنوّمة بالمستشفى.. ووزير “البيئة” يعلّق

احتفل أحد منسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالجبيل، أمس (الخميس)، بحصوله على جائزة العامل المثالي 2021 في منظومة إنتاج الجبيل “التحلية، مع والدته المنومة في المستشفى.
وأظهر مقطع فيديو نشره الموظف بدر الحميدي، لحظة احتفاله مع والدته المنومة على سرير المستشفى بتكريمه في العمل، حاملاً بيده الجائزة، كما أحضر لها الكيك.
وكتب الحميدي في تغريدةٍ على “تويتر”: “جعلت احتفالي بهذه المناسبة عند والدتي وهي ترقد على السرير الأبيض في المستشفى، أسأل الله لها الشفاء العاجل”. وفق “أخبار 24”.
وعلّق وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي على المقطع، حيث بارك للموظف الجمع بين البر بوالدته وتميزه في العمل، متمنياً له المزيد من التوفيق.
أبارك لك الجمع بين البر بوالدتك شفاها الله؛ وتميزك في عملك.
أتمنى لك مزيداً من التوفيق. https://t.co/mr9qe5uUh2
— عبدالرحمن الفضلي (@AlfadleyA) August 27, 2021