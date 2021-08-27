بالصور.. الهلال يرفض الانفراد بصدارة دوري المحترفين بتعادل سلبي أمام الباطن

سقـط فريق الهلال في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الباطن، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 7 نقاط ليتساوى مع الفيحاء في عدد النقاط بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري، بينما وصل الباطن إلى 4 نقاط بالمركز العاشر.
أحـداث المباراة
بدأت المباراة بسيطرة من قبل الهلال على الكرة بتسديدة من غوميز في الدقيقة (3) مرت بعيدة عن مرمى الباطن، قبل أن يرسل سلمان الفرج عرضية في الدقيقة (5) ولكن أبعدها دفاع الباطن.
وعاد الهلال لتشكيل خطـورة على مرمى الباطن مرة أخرى في الدقيقة(6) بتسديدة من كاريلو على مرمى الباطن ثم أرسل ماريغا عرضية في الدقيقة (8) أبعدها دفاع الباطن قبل أن يُرسل ناصر الدوسري عرضية أخرى في الدقيقة (10) أبعدها الدفاع أيضًا.
وسـدد سالم الدوسري في الدقيقة (14) كرة مرت بجوار مرمى الباطن.
وواصل الهلال سيطرته على الكرة حتى سـدد لاعبه بافيتيمبي غوميز كرة تصدى لها حارس الباطن في الدقيقة (25).
وفي الدقيقة 45+1 أشهر حـكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه لاعب الهلال موسى ماريغا، أعقبها بطاقة ثانية لزميله في الفريق سلمان الفرج في الدقيقة 51.
وفي الدقيقة 55، حكـم المباراة قرر عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق الهلال بعد التواصل مع حكم الـVAR.
وحاول سالم الدوسري استخدام سـلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 57، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى فريق الباطن.
وقرر المدير الفني لفريق الهلال جارديم الدفع بالثنائي ماتيوس بيريرا وياسر الشهراني في الدقيقة 59 بدلا من الثنائي كاريلو وناصر الدوسري.
وحرمت العارضة فريق الهلال من تسجيل هدف محقق في الدقيقة 67، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء حولها المهاجم غوميز نحو المرمى لتصطدم بلاعب الباطن بالخطأ لتصل في النهاية إلى العارضة.
ودخل اللاعب صالح الشهري في تشكيل الهلال مع حلول الدقيقة 69، بعد خروج اللاعب موسى ماريغا، في محاولة لتنشيط الشق الهجومي للفريق.
وأهدر ياسر الشهراني فرصة خطيرة لفريق الهلال في الدقيقة 74، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء حولها بقدمه اليمنى لأعلى العارضة.
وفق “أخبار 24”.