مصدر: توجه بالتعليم لفتح برامج دبلوم أمن وسلامة وبكالوريوس فني سلامة في الجامعات

كشف مصدر عن توجه في وزارة التعليم لافتتاح برامج دبلوم أمن وسلامة، وبكالوريوس فني سلامة في جامعات المملكة، وذلك ضمن حزمة من الحلول لتحقيق الأمن والسلامة المدرسية بالشكل المطلوب.
وأوضح المصدر لـ”أخبار 24″ أن التعليم تدرس إضافة هذه التخصصات وذلك لتوفير متطلبات تحقيق الأمن والسلامة المدرسية بالشـكل المطلـوب، مبينًا أن هذه التخصصات تنحصر في جانبين رئيسـيين هما: مالي، ويتمثل في ضعف المخصصات المالية المعتمدة لبنود الصيانة، وإداري، حيث إن معظم الكوادر البشرية العاملة حاليا في مجال الأمن والسلامة هي كوادر غير متخصصة في هذا المجال.
وبين أن التعليم تقترح إدراج تخصص الأمن والسلامة المدرسية ضمن وظائف وزارة الموارد البشرية المطلوبة، وإدراج العاملين في مجال الأمن والسلامة ضمن التشكيلات المدرسية، والتأهيل المهني للكوادر البشرية الحالية في الأمن والسلامة، وزيادة المخصصات المالية المعتمدة، خاصة في المدارس المستأجرة.