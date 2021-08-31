مصادر: “الجزائية” تقضي بحد “الغيلة” بحق قاتل زوجته في تبوك

كشفت مصادر عن أن المحكمة الجزائية بتبوك أصدرت أمس (الإثنين) حكما ابتدائيا في قضية مقِتل زوجة على يد زوجها، عرفت في وقتها بقضية “مَقتل إعلامية تبوك”.
وأوضحت المصادر، وفقا لصحيفة “المدينة”، أن المحكمة قضت بقـتل الجاني بحد الغيلة، بعد ثبوت إدانته بقتِل المغدورة “غيلة” من خلال طعنها بسكين في عنقها وذبحها.
من جانبه قال المحامي عبدالعزيز الشمري وكيل ورثة المجني عليها، إنه بمثل هذه الحالة يكون الحكم شرعا هو القـتل حدًا وليس قصاصا، نظرا لبشاعة الجريمة وكون القاتل هو زوج المجني عليها والذي من المفترض أن تأمن على نفسها معه، حيث أقدم على قتلها أمام أطفالها وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا وبمسؤولية جنائية كاملة.