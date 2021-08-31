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أخبار محلية > “الجوازات”: تأمين ضد كورونا للأطفال أقل من 12 عاماً شرط دخولهم المملكة مع والديهم المقيمين
31/08/2021   8:32 م

“الجوازات”: تأمين ضد كورونا للأطفال أقل من 12 عاماً شرط دخولهم المملكة مع والديهم المقيمين

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قالت المديرية العامة للجوازات إن المسافرين القادمين من خارج المملكة مع والديهم المحصنين وتبلغ أعمارهم أقل من 12 عاماً، يُشترط أن يكون لديهم تأمين يغطي مخاطر فيروس كورونا الجديد.

وجاء رد الجوازات على سؤال مقيم: “هل قرار عودة المقيمين الحاصلين على جرعتين بالسعودية يشمل الأطفال أقل من 12 عاما غير المطعمين؟”، موضحا أنه وزوجته اكملا الجرعات بالمملكة ولديهما طفلان أقل من 10 سنوات.

كما وجّهت “الجوازات” السائل للتواصل مع مسؤولي مجلس الضمان الصحي عبر مركز الاتصال الموحد 920001177، لمزيد من التفاصيل. وفق “أخبار 24”.

“الجوازات”: تأمين ضد كورونا للأطفال أقل من 12 عاماً شرط دخولهم المملكة مع والديهم المقيمين

أخبار محلية
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