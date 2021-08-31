“التعليم” توجه بالاستفادة من المعلمين المتعاقدين مع المدارس الأهلية الموجودين في الخارج لتقديم الدروس “عن بعد”

وجّهت وزارة التعليم المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج التعليمية والمسارات الدولية باعتماد المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة أو المنصات الإلكترونية الخاصة بتلك المدارس.
وكشفت الوزارة في تعميمها عن إمكانية الاستفادة من المعلمين والمعلمات المتعاقدين مع المدارس الأهلية، ممن لم تسمح لهم ظروفهم بالعودة للمملكة؛ عن طريق تقديم الدروس التعليمية والأنشطة المدرسية عن بعد عبر تلك المنصات الإلكترونية.
وحددت التعليم الاستفادة من المعلمين والمعلمات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي مع إشراف ومتابعة تلك المدارس على أداء المعلمين والمعلمات داخل حجرة الصف، مع تقييم إدارة التعليم الأهلي والأجنبي وضع المدارس والرفع بتقارير دورية لوكالة التعليم العام الأهلي. وفق “أخبار 24”.