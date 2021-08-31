“الوزراء”: التباحث مع البحرين لتفعيل “الجواز الصحي” للتحقق من حالة المسافرين عبر جسر الملك فهد

فوّض مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الأمير محمد بن سلمان، بالتباحث مع الحكومة الإلكترونية في البحرين بشأن تفعيل الجواز الصحي للمسافرين.
ويتضمن المشروع تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدت اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وفق “أخبار 24”.