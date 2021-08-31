تعديلات نظام وثائق السفر.. رفع عقوبات المخالفين إلى 100 ألف ريال و5 سنوات منعاً من السفر

كشفت تعديلات نظام وثائق السفر التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، عن رفع سقف عقوبات إهمال وثائق السفر إلى 100 ألف ريال، والمنع من السفر إلى 5 سنوات.
وأظهرت التعديلات رفع الغرامة على المخالفين إلى 100 ألف ريال كحد أعلى، بدلا من الحد الأعلى السابق المقدر بـ5 آلاف ريال، وكذلك رفع مدة المنع من السفر إلى 5 سنوات كحد أعلى، بدلا من 3 سنوات.
وتضمنت العقوبات المستحدثة كل من قام بالإضافة أو الحذف أو التغيير في معلومات جواز سفره، أو تذكرة مروره، أو إتلافه المتعمد، أو تحريفه، أو تغيير صورته الشخصية. وفق “أخبار 24”.
وتشمل العقوبات أيضا من قام بالإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور، مع من ساهم مع غيره عمدا في استعمال جواز سفره بصورة غير مشروعة أو بيع أي منهما.
وتتسع الغرامات والعقوبات لكل من حاول استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور تعود إلى الغير، وكذلك مغادرته المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة، وكذلك مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر (وتُستثنى الأعذار المقبولة)، وأيضا مخالفة أي حكم من أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية.