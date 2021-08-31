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أخبار المناطق > بالفيديو.. بعد إصابة مواطن و7 مقيمين.. مطار أبها الدولي يستأنف مجددًا رحلاته الجوية
31/08/2021   8:32 م

بالفيديو.. بعد إصابة مواطن و7 مقيمين.. مطار أبها الدولي يستأنف مجددًا رحلاته الجوية

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استأنف مطار أبها الدولي للمرة الثانية، اليوم (الثلاثاء)، الحركة الملاحية، وذلك بعد اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم عليه.

وأسفر الهجوم عن إصابة مواطن و7 مقيمين، وتضرر طائرة مدنية، وإحدى مركبات أمن المطار، وبعض المكاتب، وتهشم الزجاج الموجود بالمطار، وتناثر بعض شظايا الطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي.

وباشرت الجهات المعنية الحادث، وتم إخلاء المتواجدين في الطائرة المتضررة دون أن يصابوا بأي أذى، فضلا عن إخلاء الصالة الخارجية والمدرج في أقل من دقيقتين لضمان سلامة الجميع. وفق “أخبار 24”.

وواصل العاملون في المطار، وفقا لـ”الإخبارية”، استكمال إجراءات سفر الركاب لتسيير رحلاتهم، فيما أكد أحد المسافرين أن الأمور تسير حاليًا بشكل طبيعي في المطار.

يُذكر أن المصابين من العاملين بمطار أبها الدولي، ونُقل 6 منهم إلى مستشفى عسير المركزي، لتلقي العلاج اللازم وفق حالتهم.

بالفيديو.. بعد إصابة مواطن و7 مقيمين.. مطار أبها الدولي يستأنف مجددًا رحلاته الجوية

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