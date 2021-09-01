غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم (الأربعاء)، طائرة مساعدات إلى تونس تحمل على متنها 2000 أسطوانة أكسجين طبي تمثل الدفعة الأولى من الأكسجين ومستلزماته.
وجرى تأمين هذه المساعدات عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا.
وتأتي هذه المساهمة تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.
وفق “أخبار 24”.