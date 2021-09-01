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اخبار رياضية > عبدالرحمن القرشي يهدي السعودية أول ميدالية بدورة الألعاب البارالمبية 2020
01/09/2021   3:06 م

عبدالرحمن القرشي يهدي السعودية أول ميدالية بدورة الألعاب البارالمبية 2020

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أهدي البطل السعودي عبد الرحمن القرشي، رسميا، اليوم الأربعاء، المملكة أول ميدالية في دورة الألعاب البارالمبية المقامة بطوكيو 2020.

وحقق القرشي أول ميدالية للسعودية بتحقيقه برونزية سباق “100 متر – للكراسي المتحركة” بمنافسات الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وكانت بعثة منتخبات البارالمبية السعودية قد وصلت إلى العاصمة اليابانية طوكيو، الجمعة 20 أغسطس الماضي، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية 2020، خلال الفترة من 24 أغسطس الماضي حتى 5 سبتمبر الجاري. وفق “أخبار 24”.

وترأس البعثة المدير التنفيذي للجنة رافد القضيب وضمت 7 لاعبين يمثلون 3 منتخبات وهي ألعاب القوى: عبدالرحمن القرشي، فهد الجنيدل، سارة الجمعة، علي النخلي، حسن دوشي، وكرة الطاولة: مريم المريسل، والفروسية: أحمد الشربتلي.

عبدالرحمن القرشي يهدي السعودية أول ميدالية بدورة الألعاب البارالمبية 2020

اخبار رياضية
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