الكشف عن كواليس إنهاء عقد “بيتروس” مع النصر

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، عن كواليس إنهاء عقد محترف فريق النصر، اللاعب البرازيلي بيتروس، بعد إعلان مجلس إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر التعاقد مع أنسيلمو دي مورايس، بشكل رسمي أمس الثلاثاء.
وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الاقتصادية” إن إدارة النصر أجرت اجتماعًا مع بيتروس، بعد التعاقد مع مواطنه البرازيلي أنسيلمو، من صفوف نادي الوحدة، من أجل الاتفاق على فسخ التعاقد بين الطرفين.
وأشارت المصادر، إلى أن إدارة النصر، أقنعت المحترف البرازيلي بيتروس ماتيوس، بالحصول على مبلغ 3 ملايين دولار، كقيمة المدة المتبقية من عقده مع النادي.
وأوضحت المصادر، أن “بيتروس” وافق على عرض النصر، وقام بالتوقيع على مخالصة مالية، ومن ثم تم فك الارتباط بين الطرفين، وأصبح اللاعب حرًا خلال الفترة الحالية.