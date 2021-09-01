مع الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة.. كوكب الزهرة يزين ليالي سبتمبر الجاري

تشهد سماء الوطن العربي، وتحديدا الأفق الجنوبي الغربي منها، مساء اليوم (الأربعاء)، كوكب الزهرة كنجم لامع في السماء، ما يشير إلى الانتقال التدريجي نحو بداية طول الليل بداية من شهر سبتمبر الجاري.
ويأتي ذلك تزامنا مع بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، وانتهاء فصل الصيف أرصادياً خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الكوكب سيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء شديدة السطوع، ويبقى مشاهَدًا فوق الأفق لبضع ساعات بعد غروب الشمس. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه عند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيظهر قرصه في مرحلة الأحدب المتناقص مضاء بنسبة 72.6% بنور الشمس، مبينًا أنه مع مرور الأيام سيزداد حجمه الظاهري في حين تتناقص إضاءة قرصه.
وأشار إلى أن كوكب الزهرة سيصل إلى أكبر استطالة له من الشمس في 29 أكتوبر بنهاية شهور الصيف، لافتًا إلى أن إضاءة سطحه ستتناقص، ليتحول إلى شكل هلال ويحقق أعظم تألق بوصفه “نجمة” المساء مطلع ديسمبر المقبل.