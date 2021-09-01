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أخبار محلية > ماذا تعرف عن “مو” المتحور الجديد لفيروس كورونا؟
01/09/2021   11:16 م

ماذا تعرف عن “مو” المتحور الجديد لفيروس كورونا؟

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كشفت منظمة الصحة العالمية عن سلالة جديدة من متحورات فيروس كورونا يُطلق عليها “مو”، رُصدت للمرة الأولى في أمريكا الجنوبية في يناير الماضي.

وأعلنت في نشرتها الأسبوعية أنها تراقب باهتمام المتحور الجديد “مو”، المعروف علميًا باسم “بي.1.621″، مبينة أن له مجموعة طفرات وخصائص محتملة للهروب المناعي، أي تجنب الدفاعات المناعية، ومقاومة اللقاحات كما كان الحال مع متحور بيتا.

وشددت المنظمة الدولية على أن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لفهم خصائص “مو” بشكل أفضل، لافتة إلى أن البيانات الأولية أظهرت قدرة السلالة على تحييد أمصال النقاهة واللقاح. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن البيانات التي تمت مشاركتها مع منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن المناعة التي يطورها جسم الإنسان بعد إصابته بفيروس كورونا أو التلقيح ضده قد لا تكون قوية بشكل كافٍ لتصد سلالة “مو”.

ماذا تعرف عن “مو” المتحور الجديد لفيروس كورونا؟

أخبار محلية
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