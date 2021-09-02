“الصحة” تُجدد التحذير من الإفراط في تناول “الأسبرين”.. وتوضح مخاطره

جددت وزارة الصحة، التحذير من الإفراط في تناول “الأسبرين” قبل الحصول على وصفة طبية بذلك.
وشددت الوزارة على أن الأدوية تُصرف بوصفة طبية، مع التقيد بتعليمات الاستخدام تفادياً لحدوث مضاعفات.
ونوهت إلى أنه يتم استخدامه وقاية للمرضى الذين أصيبوا بجلطات دماغية أو قلبية لمنع تكرار حدوثها، وكذلك وقاية للمرضى الذين لديهم عوامل خطر الإصابة بالجلطات الدماغية أو القلبية.
وأشارت إلى أن هناك عدة توصيات لاستعماله، بينها تناوله مع الأكل لتفادي حدوث اضطراب وحرقة في المعدة، والالتزام بتناوله حسب توجيهات الطبيب.
وفق “أخبار 24”.