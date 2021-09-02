3 تغييرات في تشكيل الأخضر أمام فيتنام

كشفت مصادر، عن ملامح التشكيل الذي سيدفع به، المدير الفني للمنتخب الوطني، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في مواجهة فيتنام.
واعتمد رينارد وفقًا لـ”الرياضية” 3 تغييرات في تشكيل “الأخضر” الذي خاض مواجهة أوزبكستان، حيث سيتواجد سالم الدوسري بدلًا من عبدالرحمن غريب، وعبدالإله العمري بدلًا من حسان تمبكتي وعبدالإله المالكي على حساب علي الحسن.
وأضافت المصادر أن رينارد سيدفع بالتشكيل الآتي في مواجهة فيتنام: “العويس، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، عبدالإله المالكي، فهد المولد، سالم الدوسري، صالح الشهري”.
وسيلعب الأخضر مباراته الأولى في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام المنتخب الفيتنامي، اليوم (الخميس).