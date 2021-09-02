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أخبار محلية > بالفيديو.. مختص: يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد للقهوة 3 أكواب يوميًا
02/09/2021   8:31 ص

بالفيديو.. مختص: يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد للقهوة 3 أكواب يوميًا

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أوصى أمين لجنة التغذية الوطنية، الدكتور ماجد خلف، بألا يتجاوز الاستهلاك اليومي للكافيين 400 مليجرام، بما يعادل 3 أكواب من القهوة السوداء للبالغين.

وأوضح، خلال لقائه على قناة “الإخبارية”، أمس (الأربعاء)، أن مرضى القلب والشرايين والسكري والنساء الحوامل ينبغي ألا يزيد استهلاكهم اليومي من القهوة على 200 مليجرام بما يعادل كوبا أو كوبا ونصف كوب من القهوة، محذرًا أنها قد تؤدي إلى زيادة ضربات ونبضات القلب وزيادة ضغط الدم.

وأشار إلى أن كثيرًا من الدراسات لم تثبت آثارًا سلبية لاستهلاك القهوة، داعيًا إلى التوازن في شرب القهوة؛ لأن زيادة استهلاكها قد تسبب مشاكل صحية. وفق “أخبار 24”.

وحذر من أن بعض أنواع القهوة تحتوي على كميات عالية من السكريات والدهون، كالتي يضاف إليها الشوكولاتة وكذلك مشروبات البودرة والنسكويك والمبيض، مشددًا على ضرورة التوازن في تناول تلك المشروبات، خاصة للأطفال واليافعين.

بالفيديو.. مختص: يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد للقهوة 3 أكواب يوميًا

أخبار محلية
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