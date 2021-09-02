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أخبار محلية > ولي أمر الطالب الذي طُرد من مدرسته بمكة لحصوله على جرعة لقاح واحدة يكشف تفاصيل جديدة
02/09/2021   8:31 ص

ولي أمر الطالب الذي طُرد من مدرسته بمكة لحصوله على جرعة لقاح واحدة يكشف تفاصيل جديدة

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كشف ولي أمر الطالب الذي طرد من مدرسته في مكة المكرمة، نتيجة حصوله على جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالواقعة.

وقال والد الطالب، وفقاً لـ”سبق”، إن المدرسة استقبلت ابنه ذلك اليوم، وقد دخل الفصل الدراسي بالفعل وتسلم الكتب، وإنه فوجئ عند عودته للمنزل باتصال من ابنه بأنه في الشارع.

وأوضح أنه عند العودة للمدرسة وجد ابنه – الذي يدرس في المرحلة المتوسطة – يقف في الشارع المقابل للمدرسة، كما وجد طالبا آخر يقف عند باب المدرسة، وسأله عن السبب، فأفاد بأنه لم يُسمح له بالدخول، ولا يملك جوالاً للتواصل مع أسرته، فقام بتوصيله إلى منزله.

ولفت إلى أنه قدم شكوى لتعليم مكة، وتلقى اتصالاً هاتفياً منهم للحضور إلى مقر الإدارة، وقد وعده مسؤولو المكتب التعليمي بمواصلة الشكوى، مع محاولات بإقناعه للتنازل الخطي.

وأكد أنه رفض التنازل عن المتسبب في عدم السماح لابنه بالدخول وتركه أمام بوابة المدرسة دون إبلاغه بالأمر.

ولي أمر الطالب الذي طُرد من مدرسته بمكة لحصوله على جرعة لقاح واحدة يكشف تفاصيل جديدة

أخبار محلية
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