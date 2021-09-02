تنبيهات بأمطار وسحب رعدية في عدة مناطق.. وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بمنطقتي مكة وعسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الخميس)، تنبيهات بأمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من المناطق، ورياح نشطة وسحب رعدية وأتربة مثارة بأخرى.
وقال المركز إن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة وجازان، ستشهد أمطارا رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وذلك من الساعة الـ12 ظهرا وحتى الـ8 مساء.
وأضاف أن عدداً من المحافظات بمنطقتي مكة المكرمة وعسير ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وسيول، مبيناً أن الحالة تبدأ عند الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الـ8 مساء. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن بعض المحافظات بمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ عند الساعة الـ12 ظهراً بمكة والواحدة ظهراً بالمدينة وتستمر فيهما حتى الثامنة مساء.