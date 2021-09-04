اليوم.. الأخضر الشاب يلتقي مقدونيا ضمن الدورة الدولية

يلتقي المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، اليوم (السبت)، بنظيره مقدونيا الشمالية عند السادسة والنصف مساءً ضمن الدورة الودية الدولية التي تقام في جمهورية سلوفينيا.
وكان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، قد اختتم مساء يوم أمس (الجمعة) استعداداته لخوض مباراته الثانية في الدورة الودية الدولية التي تقام في جمهورية سلوفينيا وتستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد لكأس آسيا 2023.
وأجرى الأخضر مرانه، يوم أمس بفترة مسائية، بدأت بتمارين الإحماء، قبل أن يُقسّم المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت الأولى تمارين الاستشفاء مع المُعد البدني عبدالله المهيدب، فيما أجرت المجموعة الثانية التمارين التكتيكية التي يسعى المحمدي إلى تطبيقها في المباراة. وفق “أخبار 24”.