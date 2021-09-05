تنبيهات بأمطار رعدية وسحب ممطرة على بعض المناطق.. ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من مناطق المملكة، وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأبان أن أجزاء كبيرة من منطقتي عسير وجازان، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتساقط البرد، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأشار إلى ان محافظات بحرة، وجدة بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظات العلا والمدينة المنورة والعيص بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها تدن في مدى الرؤية، وستبدأ الحالة عند الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن محافظات الأفلاج والخرج والعاصمة الرياض وحوطة بني تميم بمنطقة الرياض، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وذلك من الساعة الـ10 صباحاً وحتى الساعة الـ5 مساءً.